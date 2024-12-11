В России заявили, что утром 11 декабря 2024 года под ударом ракет оказался Таганрог. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Мы не можем сейчас выбить Россию, – боец ВСУ честно высказался о перспективе переговоров

Россияне кричат о ПВО

Пишут, что под ударом был аэродром в городе в Ростовской области. Кроме этого, россияне предполагают, что удар нанесли "высокочастотным западным оружием", то есть ракетами ATACMS.

Пропагандисты пишут о 6 таких ракет, которые держали курс на аэродром. Уже традиционно россияне убеждают, что все ракеты были сбиты противовоздушной обороной. Там отметили, что две ракеты якобы сбили боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а другие были локально потеряны из-за средств радиоэлектронной борьбы.

В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. В России также пишут, что разрушений нет, однако есть незначительные повреждения (посеченные осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому стоянке.

Россияне также снова угрожали ударить в ответ, однако враг постоянно создает угрозу для украинцев. Именно Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, поэтому понятно, что для новых ударов России не нужен повод.

В то же время украинская власть никак не комментировала и не подтверждала причастность нашего государства.