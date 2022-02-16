Удар по танковым колоннам: в ВСУ показали видео учений боевой авиации "Метель-2022"

Генштаб ВСУ обнародовал эпические кадры, как тактическая авиация Воздушных сил наносит ракетно-бомбовые удары по танковым колоннам. Это произошло в рамках учений "Метель-2022".

Учения состоялись на территории авиационного полигона Повурск на Волыни. Генерал-лейтенант Николай Олещук – командующий Воздушных сил ВСУ – положительно охарактеризовал работу военных летчиков. Им удалось уничтожить все цели.

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Истребители Су-27 и Миг-29 и бомбардировщики Су-24М одновременно, как минимум с трех аэродромов, нанесли ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской бронетехники и живой силе противника,

– говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ рассказали, что во время обучения использовали авиационные средства поражения различных калибров. От неуправляемых авиационных ракет до боеприпасов весом 500 килограммов.

Учения боевой авиации "Метель-2022": смотрите видео

"Метель-2022": главное

В феврале 2022 года по всей Украине стартовали командно-штабные учения "Метель-2022". Пресс-служба Минобороны сообщила, что это – запланированное мероприятие. Оно происходит в рамках интенсивной программы подготовки войск.

ВСУ готовы реагировать на любые сценарии развития ситуации.

"Метель-2022" продлится до конца февраля. Участие в учениях принимают: