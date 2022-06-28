Самый трагический день: люди несут цветы и игрушки к разрушенному ТЦ в Кременчуге

Российские обстрелы торгового цента в Кременчуге стали большой трагедией для города. Боль этой трагедии разделяет и вся Украина.

Чтобы выразить свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим люди несут цветы и детские игрушки к месту трагедии. Это зверство принесло десятки смертей мирных украинцев и много горя в их семьи.

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Самый трагический день в истории Полтавской области

Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин признал, что 27 июня 2022 года – это самый трагический день в современной истории Полтавской области.

Бесчеловечные преступления российских террористов привели к десяткам смертей в Кременчуге. Жители Кременчуга несут цветы и детские игрушки к ТЦ "Амстор" в память о невинных жертвах российского террора,

– сказал он.

Лунин пожелал быстрого выздоровления всем пострадавшим и посочувствовал родным и близким погибших.

ТЦ никогда не был военным объектом

Спасатели разбирают завалы до сих пор. Место трагедии посещала генпрокурор Ирина Венедиктова, министр внутренних дел Денис Монастырский и другие.

Это абсолютно гражданский объект. Здесь никогда не располагались ни Вооруженные Силы, ни другие военные формирования. Здесь нет бункеров и складов с оружием. Здесь нет ничего, что бы угрожало любому из военных,

– сказал Монастырский.

По его словам, именно это свидетельствует о цельном попадании именно в гражданский объект. Министр заверил, что доказательства этого преступления соберут, оформят должным образом и передадут также и международным институтам. Такое преступление целенаправленно против гражданского населения Украины.

Спасатели до сих пор работают над завалами ТЦ: смотрите видео

Последние новости о трагедии

Президент Владимир Зеленский рассказывал, что перед атакой в торговом центре находились ориентировочно 1 000 человек. Часть успела его покинуть, но продавцы и некоторые посетители остались. Американский журналист опубликовал видео, где рассказывал, что Россия знала, что именно в этом месте находится торговый центр, но все равно ударила. Известно уже о более 20 погибших. Также есть раненые и десятки пропавших без вести.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщало, что в ТРЦ попали ракетами Х-22. Их запустили с территории Курской области. Украина уже знает, кто именно из российских военных это сделал. Аналитики СБУ и Национальной полиции установили, какой именно полк российской авиации совершил это преступление. Уже есть первые имена летчиков, взлетавших на Ту-22 и совершивших эти преступные выстрелы. Они служат в 52 гвардейском тяжелом бомбардировочном авиационном полку военной части 33310, базирующемся в Калужской области, в населенном пункте Шайковка.

Городской голова Кременчуга Виталий Малецкий сообщал, что в городе решили объявить траур по погибшим из-за атаки. Он продлится три дня – 28, 29 и 30 июня. В настоящее время запретили все массовые мероприятия. А на 28 июня траур также объявили по всей Полтавской области, чтобы почтить память невинных жертв.

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