С Ларисой Зарицкой попрощались в среду, 16 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне и Полтавский областной ТЦК и СП.

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Что известно о погибшей?

Лариса Зарицкая родилась в Полтаве 30 марта 1974 года, закончила полтавскую общеобразовательную школу №5. В 1991 – 1995 годах работала на заводе "Лтава", а в 2001 – 2005 годах на частном предприятии "Ест". В 2006 году окончила Полтавский национальный педагогический университет имени В. Короленко.

С октября 2006 года по декабрь 2012 года, а затем с мая 2015 года работала в Полтавском областном военном комиссариате (с 2020 года – Полтавский областной ТЦК и СП). Помогала военным ветеранам оформлять пособия, пенсионные выплаты и льготы.

Она как раз выходила, закрывала двери, когда был прилет. Отзывчивый, порядочный человек. Хорошая подруга. Все, что можно сказать хорошее о человеке, это все касается нашей Ларисы,

– рассказала одноклассница погибшей Татьяна Ильяшенко.

Знакомые до последнего надеялись, что пострадавшая выздоровеет. У Ларисы остались дочь и мама.

Веселая была, жизнерадостная. Очень обидно, что так произошло. Очень скучаем по ней... Она была очень хорошим человеком,

– делится одноклассница Светлана Свириденко.