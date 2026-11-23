Враг нацелился на детсад, ударил по тепловозу у железной дороги: под ударом была Житомирщина
Российские атаки на Житомирскую область этой ночью затронули гражданские объекты и железнодорожную инфраструктуру. В одном из районов области враг нацелился на детский сад, а вблизи железнодорожной станции нанес удар по тепловозу.
О последствиях российских атак сообщила Житомирская областная военная администрация.
Что повредили российские атаки в Житомирской области?
В Коростенском районе в результате падения обломков российского беспилотника повреждены хозяйственная постройка и окна частного жилого дома.
Также вражеский БПЛА атаковал тепловоз вблизи железнодорожной станции.
В Житомирском районе российские военные нанесли удар по детскому саду.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Пожары, возникшие в результате российских атак, оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.
Напомним, что российские войска продолжают проводить атаки по гражданской и критически важной инфраструктуре Житомирской области.
В частности, 22 ноября враг нанес четыре удара с помощью беспилотников по энергетическим объектам Житомирской области, пытаясь оставить жителей региона без света и тепла.