Российские атаки на Житомирскую область этой ночью затронули гражданские объекты и железнодорожную инфраструктуру. В одном из районов области враг нацелился на детский сад, а вблизи железнодорожной станции нанес удар по тепловозу.

О последствиях российских атак сообщила Житомирская областная военная администрация. Что повредили российские атаки в Житомирской области? В Коростенском районе в результате падения обломков российского беспилотника повреждены хозяйственная постройка и окна частного жилого дома. Также вражеский БПЛА атаковал тепловоз вблизи железнодорожной станции. В Житомирском районе российские военные нанесли удар по детскому саду. К счастью, погибших и пострадавших нет. Пожары, возникшие в результате российских атак, оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Напомним, что российские войска продолжают проводить атаки по гражданской и критически важной инфраструктуре Житомирской области. В частности, 22 ноября враг нанес четыре удара с помощью беспилотников по энергетическим объектам Житомирской области, пытаясь оставить жителей региона без света и тепла.