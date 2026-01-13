Россия убила водителя и 2 работников сортировочного центра "Новой почты" под Харьковом

В ночь на 13 января российские войска нанесли удар по инновационному терминалу "Новой почты" в Харькове. В результате атаки погибли двое сотрудников сортировочного центра и водитель компании-партнера, осуществлявшей перевозки.

Компания пообещала клиентам компенсировать стоимость уничтоженных посылок. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

Какие последствия атаки по терминалу "Новой почты" под Харьковом?

В результате атаки погибли 2 работников сортировочного центра и водитель партнера-перевозчика. Еще четыре человека получили ранения – трое работников сортировочного центра и один водитель перевозчика.

Как сообщили в пресс-службе "Новой почты", всех раненых госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Компания также оказывает необходимую поддержку семьям погибших.

Из-за российского удара грузовой терминал был почти полностью разрушен, почтовый – поврежден частично. В "Новой почте" отметили, что клиентам, чьи отправления были уничтожены, компенсируют полную стоимость посылок.

Что известно об атаке по почтовому терминалу под Харьковом?