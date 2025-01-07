"Россия теряет миллиарды": эксперт объяснил эффективность "дроновых санкций от СБУ"

4 января дроны СБУ нанесли мощный удар по НПЗ в Усть-Луге недалеко от Санкт-Петербурга. Через этот терминал Россия продает нефть и газ с помощью "теневого флота"

Благодаря подобным ударам по НПЗ и объектам нефте-газового сектора, страна-агрессор теряет миллиарды долларов. Речь идет о деньгах, которые россияне планировали потратить на войну с Украиной. На этом обратил внимание политолог Тарас Загородний.

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"Россияне не надеялись увидеть дроны аж на Балтике"

Эксперт подчеркивает, что терминал является крупным логистическим хабом россиян в Балтийском море.

Через него Россия продает нефть и газ с помощью флота, который открыто перевозит российскую нефть. Хотя у нас почему-то до сих пор называют его "теневым". Ремонт, после удара дронов СБУ, займет не менее месяца при наличии материалов и однозначно приведет к перебоям в работе терминала,

– пишет политолог.

Загородний считает, что такие удары снижают поступление валюты, которая России нужна для ведения войны.

"Россия срывает свои поставки и больше не выглядит надежным контрагентом. В общем складывается впечатление, что "дроновые санкции" влияют на экономику врага сильнее санкций Запада. А, напомню, на счету подчиненных Малюка уже почти полсотни успешных атак на нефтегазовые объекты россиян. Причем точки каждый раз выбираются новые и все более болезненные. Увидеть дроны на Балтике россияне, судя по результатам прилетов, явно не были готовы", – акцентирует эксперт.

Новые удары демонстрируют – уничтожение российских объектов нефте-газовой сферы будет продолжаться. Сезон бабовн-2025-ть объявляется открытым!,

– резюмирует Загородний.

Напомним, ранее стало известно, что дроны СБУ поразили торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. На видео видно, как один из дронов попадает в емкости с газовым конденсатом. В результате удара одна емкость получила сильные повреждения, а три соседние посекло обломками от взрыва.