Пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Сумской области Олег Стрилка в эфире 24 Канала рассказал, что удар пришелся почти непосредственно на один из входов в торговый центр. До атаки это место оставалось для жителей Сум одним из тех мест, где можно было хотя бы ненадолго почувствовать привычную мирную жизнь, а уже через считанные минуты спасателям пришлось тушить пожары и оказывать помощь раненым.

Удар пришелся на место скопления людей

Торговый центр расположен в центральной части Сум и всегда был многолюдным, особенно в вечернее время. Для многих горожан это было место, где можно было встретиться и хотя бы ненадолго отвлечься от войны.

Это было одно из тех мест, где мы все могли встретиться и забыть о войне, где еще сохранялась своя атмосфера мирной жизни. Но вчерашняя атака полностью изменила это,

– рассказал Стрилка.

Удар произошел около восьми вечера и пришелся практически на один из входов в торговый центр; погибшие и пострадавшие в момент атаки находились именно на улице.

Удар пришелся практически на один из входов в торговый центр. Там также находится небольшая передвижная кофейня, поэтому место было выбрано там, где наибольшее скопление людей,

– пояснил представитель ГСЧС.

Одновременно возле торгового центра загорелись четыре автомобиля. Спасатели тушили пожары, оказывали помощь пострадавшим и доставляли тяжело раненых в машины скорой помощи вместе с медиками, правоохранителями и очевидцами атаки.

Примерно через час все работы были завершены. Нужно было не только ликвидировать пожар и оказать помощь людям, но и обследовать абсолютно все помещения большого торгового центра, чтобы убедиться, что больше никому не нужна помощь,

– пояснил представитель ГСЧС.

Во время осмотра спасатели обнаружили часть ударного беспилотника – его двигатель лежал в одном из автомобилей, которые горели в непосредственной близости от входа в торговый центр.

Сумы постоянно находятся под угрозой

Во время последней атаки на Сумы россияне применили беспилотники реактивного типа. В то же время для города никуда не исчезла угроза со стороны других средств поражения, в частности FPV-дронов и управляемых авиабомб.

На прошлой неделе FPV-дрон уже совершил атаку на тот же торговый центр, по которому теперь нанес удар реактивный беспилотник. В Сумы также долетают FPV по оптоволокну, а реактивные дроны порой длительное время находятся вблизи областного центра.

Можете себе представить, в каких условиях сейчас работают наши спасатели. Бывает так, что они просто сутками кружат вокруг областного центра. То возникает угроза ударов УАБами, то летают реактивные "Шахеды", то поступает информация, что к городу подлетают FPV-дроны,

– пояснил пресс-секретарь ГСЧС.

Работать в таких условиях приходится и спасателям, которые после ударов выезжают туда, где повторная опасность не исчезает. В прошлом месяце в Сумах была повреждена техника ГСЧС, а спасатель Алексей Столяренко погиб во время ликвидации последствий атаки из-за обвала бетонной плиты.

В Сумах призывают не игнорировать тревоги

Ситуация с безопасностью в городе остается чрезвычайно сложной, а постоянные атаки заставляют людей ежедневно приспосабливаться к новым угрозам. Спасатели продолжают работать бок о бок с жителями, так же как и в первые месяцы полномасштабной войны, когда Сумы оказались в окружении.

Мы были с жителями Сум и всей области в первые дни войны, когда было очень тяжело. Здесь были спасатели, медики и обычные гражданские, которые взяли оружие в руки и отстаивали город. И мы так же будем и дальше с жителями Сум, несмотря ни на что,

– сказал Стрилка.

Во время воздушных тревог людей призывают укрываться и помогать друг другу. После ударов к ликвидации последствий присоединяются не только экстренные службы, но и волонтеры, представители бизнеса и неравнодушные горожане.

Не следует игнорировать сигналы тревоги, нужно укрываться, помогать друг другу и поддерживать друг друга. Также стоит иметь при себе аптечку, турникет и знать элементарные правила оказания первой помощи,

– подчеркнул представитель ГСЧС.

В Сумах бизнес продолжает работать даже под постоянной угрозой ударов, а местные жители после атак часто сами приходят на места происшествий, чтобы помочь пострадавшим и спасателям.

Представитель ГСЧС рассказал об ударе по торговому центру в Сумах: смотрите видео