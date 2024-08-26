Количество видов вооружения, которые использует враг, остается неизменным. Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, заметив, что говорится о средствах, которые оккупанты продолжают изготавливать или еще имеют на складах.

К теме 15 областей было под ударом, цель – энергообъекты: все о массированной атаке Украины 26 августа

Какова цель массированного удара России

Основная часть запасов врага действительно исчерпана, но объемы производства выросли. Согласно разведданным, Россия продолжает выпускать более 100 ракет в месяц, даже в условиях санкций.

В течение августа сократилось использование дронов. Это свидетельствовало об их накоплении и подготовке к удару. Массированная атака откладывалась вплоть до 26 августа.

Авиационный эксперт объяснил, что массированность ударов несет за собой несколько важных для врага целей. Прежде всего – это истощение системы противовоздушной обороны. А также чем большее количество вооружений запускается одновременно, тем меньша вероятность их сбивания.

Мы видим, что россияне использовали не весь свой авиапарк. Например, для запуска крылатых ракет лишь его часть. Это свидетельствует о том, что враг имеет большее количество пусковых установок и самолетов, чем ракет и вооружения, которое может на них поставить,

– отметил Богдан Долинце.

Если раньше Россия поднимала в небо около 20 самолетов, то сегодня только 10 или 11. К тому же изменилась нагрузка на суда. Когда-то она составляла 100%, а сейчас только 50 – 70%. Это нужно, чтобы продлить срок эксплуатации самолетов.

В оккупантов заметны проблемы

"У россиян уже есть определенные проблемы, которые сейчас пытаются решить. Они почувствовали дефицит, сложности с обслуживанием текущего авиапарка и видов вооружений", – подчеркнул Богдан Долинце.

Поэтому сейчас оккупанты хотят уменьшить нагрузку на самолеты, решить вопрос их эксплуатации, ведь новых бомбардировщиков они не имеют. Те программы, которые существовали в России до 2022 года свернуты. В условиях санкций они являются бесперспективными, ведь создать авиафлот бомбардировщиков без западных компонентов невозможно.

Заметим, что из-за массированного удара по всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии. Под вражеским ударом находилось 15 областей, в большинстве есть повреждения энергетической инфраструктуры.