Кількість видів озброєння, які використовує ворог, залишається незмінною. Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, зауваживши, що мовиться про засоби, які окупанти продовжують виготовляти або ще мають на складах.

До теми 15 областей було під ударом, ціль – енергооб'єкти: все про масовану атаку України 26 серпня

Яка мета масованого удару Росії

Основна частина запасів ворога справді вичерпана, але об'єми виробництва зросли. Згідно з розвідданими, Росія продовжує випускати понад 100 ракет у місяць, навіть в умовах санкцій.

Упродовж серпня скоротилося використання дронів. Це свідчило про їхнє накопичення та підготовку до удару. Масована атака відкладалася аж до 26 серпня.

Авіаційний експерт пояснив, що масованість ударів несе за собою декілька важливих для ворога цілей. Насамперед – це виснаження системи протиповітряної оборони. А також чим більша кількість озброєнь запускається одночасно, тим менша ймовірність їхнього збиття.

Ми бачимо, що росіяни використали не весь свій авіапарк. Наприклад, для запуску крилатих ракет лише його частину. Це свідчить про те, що ворог має більшу кількість пускових установок і літаків, ніж ракет і озброєння, яке може на них поставити,

– зауважив Богдан Долінце.

Якщо раніше Росія підіймала в небо близько 20 літаків, то сьогодні лише 10 чи 11. До того ж змінилося навантаження на судна. Колись воно становило 100%, а зараз лише 50 – 70%. Це потрібно, щоб продовжити термін експлуатації літаків.

В окупантів помітні проблеми

"У росіян вже є певні проблеми, які зараз намагаються розв'язати. Вони відчули дефіцит, складності з обслуговуванням поточного авіапарку та видів озброєнь", – підкреслив Богдан Долінце.

Тому зараз окупанти хочуть зменшити навантаження на літаки, розв'язати питання їхньої експлуатації, адже нових бомбардувальників вони не мають. Ті програми, які існували в Росії до 2022 року згорнуті. В умовах санкцій вони є безперспективними, адже створити авіафлот бомбардувальників без західних компонентів неможливо.

Зауважимо, що через масований удар по всій Україні ввели екстрені відключення електроенергії. Під ворожим ударом перебувало 15 областей, у більшості є пошкодження енергетичної інфраструктури.