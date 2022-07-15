Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по Виннице
Источник:фейсбук Игоря Клименко
Правоохранители идентифицировали 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по Виннице. Без вести пропавшими до сих пор считаются 8 человек.
Среди жертв россии трое детей: 4-летняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
Важно На место гибели маленькой Лизы в Виннице люди до сих пор несут цветы и игрушки
Что известно о погибших детях
- Один мальчик при ударе проходил обследование в медицинском центре. Он погиб вместе с матерью.
- Другой ждал дядю в припаркованном авто. Родственника мальчика отбросило взрывной волной, он госпитализирован.
- Маленькая Лиза погибла, когда шла с мамой на занятия. Кстати, мама сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.
Сделали более 200 ДНК-тестов
По словам Клименко, 14 родственников без вести пропавших сдали свои биологические образцы. Специалисты уже провели более 200 сопоставлений выделенных ДНК-профилей.
Особи 12 из 19 человек установили именно с помощью тестов ДНК.
В больнице – 80 человек
За помощью медиков обратились 183 потерпевших, 82 из них госпитализировали. В частности, 4 ребенка.
Напомним, утром 14 июля через 20 минут после воздушной тревоги в Виннице раздались взрывы. Враг запустил ракеты "Калибр" в гражданские объекты в центре города, где находились офисные помещения. Удар был посреди бела дня, когда в центре города было много людей.
15 июля в Винницкой области объявили траур.
Смотрите больше – "Калибры" по Виннице вылетели из района Севастополя, как они выглядят: видео