Об этом сообщили в "Радио Свобода". Там показали свежие снимки со спутника.

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Свежие спутниковые снимки последствий удара по второму складу России под Торопцом

По спутниковым снимкам можно оценить последствия атаки украинских дронов на 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России (ГРАУ) в поселке Октябрьский Тверской области.

В издании указали, как выглядят и какие последствия для северной и южной частей арсенала.

В северной части арсенала полностью выгорело более половины мест хранения боеприпасов, южную атака активно не задела,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что ранее неподалеку от этого места был атакован 107-й арсенал ГРАУ в Торопце.

Удар по второму складу России под Торопцом: смотрите видео