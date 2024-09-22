Про це повідомили у "Радіо Свобода". Там показали свіжі знімки з супутника.

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Свіжі супутникові знімки наслідків удару по другому складу Росії під Торопцем

За супутниковими знімками можна оцінити наслідки атаки українських дронів на 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії (ГРАУ) у селищі Октябрський Тверської області.

У виданні вказали, який мають вигляд та які наслідки для північної та південної частин арсеналу.

У північній частині арсеналу повністю вигоріло більше половини місць зберігання боєприпасів, південну атака практично не зачепила,

– ідеться в повідомленні.

Там додали, що раніше неподалік цього місця був атакований 107-й арсенал ГРАУ в Торопці.

Удар по другому складу Росії під Торопцем: дивіться відео