Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Нашли еще одно тело

26 января спасатели обнаружили и деблокировали тело 27-летнего мужчины. Он стал еще одной жертвой российского террора. Судьба этого человека некоторое время была неизвестной.

В результате события, произошедшего 18 января, погибли 2 человека, еще 12 человек получили травмы,

– говорится в сообщении.

К работам привлекали кинологический расчет Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Поисково-спасательная операция продолжалась 9 суток. К ней привлекали 178 спасателей и 40 единиц техники.

Утром 18 января враг ударил по центру Запорожья. Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что частично было разрушено админздание одного из промышленных объектов. Также были повреждены жилые дома и частный транспорт.