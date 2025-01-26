Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС України.

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Знайшли ще одне тіло

26 січня рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка. Він став ще однією жертвою російського терору. Доля цього чоловіка якийсь час була невідомою.

Внаслідок події, що сталася 18 січня, загинули 2 людини, ще 12 осіб отримали травми,

– мовиться в повідомленні.

До робіт залучали кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України.

Пошуково-рятувальна операція тривала 9 діб. До неї залучали 178 рятувальників та 40 одиниць техніки.

Зранку 18 січня ворог ударив по середмістю Запоріжжя. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що частково була зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Також були пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.