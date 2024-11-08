Около 15:00 враг нанес шесть авиационных ударов по Запорожью и Запорожскому району. Погибло 9 человек, среди них – 1-летний мальчик по имени Адам. Более 40 человек ранены. 8 ноября в Запорожье объявили День траура, передает 24 Канал.

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Ребенок в крайне тяжелом состоянии

Как сообщил председатель ОВА Иван Федоров, пострадавший в результате обстрела 5-летний мальчик находится в очень тяжелом состоянии. Ему сделали операцию, он на аппарате искусственной вентиляции легких.

Всего 15 пострадавших от вражеского удара находятся в медучреждениях Запорожья.

Состояние четырех человек, в частности двух медработников, врачи оценивают как тяжелое.

К слову, российские авиабомбы разрушили жилую многоэтажку, частные дома, повредили здание онкобольницы.

Последствия удара по Запорожью / Фото ОВА