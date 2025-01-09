Враг ударил после обеда по промышленному району. Как рассказал YouTube-каналу РБК-Украина глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в это время люди собирались идти домой после окончания работы, передает 24 Канал.

К теме 13 погибших и десятки раненых: все, что известно о циничном обстреле Запорожья 8 января

Почему так много жертв

После смены местные собирались домой и использовали общественный транспорт. Именно в этот момент ударил враг, поэтому, в частности, в общественном транспорте есть погибшие.

Люди погибли в маршрутных такси, и две маршрутных такси разрушены. Также садились в свои машины – 36 авто разбиты. Действительно, это промышленный район, где жители просто после окончания своей смены отправлялись домой,

– рассказал Иван Федоров.

Враг не прекращает своих попыток нанести как можно больший вред мирным жителям. Оккупанты используют КАБы, которые не являются высокоточным оружием, поэтому сложно сказать, куда именно они целились. Всего в городе разрушены или повреждены около 2 000 жилых домов.

Враг целится по жилым районам, гражданским жителям. Все пострадавшие – исключительно гражданские лица. Мы же можем посмотреть, куда попал их КАБ. Он повредил какие-то административные здания, но оба КАБа упали непосредственно рядом с проезжей частью,

– отметил глава Запорожской ОВА.

Напомним, первые взрывы в городе прогремели около 16 часов. Вскоре они повторились. Сразу стало известно о большом количестве раненых. Очевидцы вспоминали, что люди лежали без конечностей прямо на дороге. Скорая не могла приехать сразу из-за угрозы повторного удара.

В Кремле цинично попытались оправдать свое преступление и начали фантазировать о якобы ударах по военным объектам и плохой работе украинской ПВО. Страшные кадры со взрывами и жертвами россияне назвали фейком.