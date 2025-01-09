Ворог вдарив після обіду по промисловому району. Як розповів YouTube-каналу РБК-Україна голова Запорізької ОВА Іван Федоров, у цей час люди збиралися йти додому після закінчення роботи, передає 24 Канал.

До теми 13 загиблих і десятки поранених: все, що відомо про цинічний обстріл Запоріжжя 8 січня

Чому так багато жертв

Після зміни місцеві збиралися додому й використовували громадський транспорт. Саме в цей момент вдарив ворог, тому зокрема в громадському транспорті є загиблі.

Люди загинули в маршрутних таксі та два маршрутні таксі-автівки зруйновані. Також сідали у свої автівки – 36 авто зруйновано. Тож так, дійсно, це промисловий район, де мешканці, просто закінчуючи свою зміну, рушили додому,

– розповів Іван Федоров.

Ворог не припиняє своїх спроб завдати якнайбільшої шкоди мирним мешканцям. Окупанти використовують КАБи, які не є високоточною зброєю, тому складно сказати, куди саме вони цілились. Загалом у місті зруйновано або пошкоджено близько 2000 житлових будинків.

Ворог цілить по житлових районах, цивільних мешканцях. Всі постраждалі – винятково цивільні особи. Ми ж можемо подивитися, куди потрапив їхній КАБ. Він пошкодив якісь адміністративні будівлі, але обидва КАБи впали безпосередньо поруч з проїжджою частиною,

– наголосив голова Запорізької ОВА.

Нагадаємо, перші вибухи у місті пролунали близько 16 години. Невдовзі вони повторилися. Одразу стало відомо про багато поранених. Очевидці згадували, що люди лежали без кінцівок просто на дорозі. Швидка не могла приїхати одразу через загрозу повторного удару.

У Кремлі цинічно спробували виправдати свій злочин і почали фантазувати про нібито удари по військових об'єктах і погану роботу української ППО. Страшні кадри з вибухами та жертвами росіяни назвали фейком.