Российские войска нанесли шесть ударов по Запорожью: есть погибший, возросло количество раненых

Утром 9 октября российские оккупационные войска нанесли шесть ударов по жилой застройке Запорожья. В результате вражеской атаки погиб мужчина, есть раненые.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Что известно о терроре в Запорожье?

Российские войска нанесли удары по гражданским объектам города. По уточненной информации, один из вражеских снарядов попал вблизи многоэтажного жилого дома, а другой взорвался рядом с учреждением внешкольного образования.

По информации ГСЧС, в результате обстрела погиб мужчина. Восемь человек, среди которых ребенок и полицейский, получили ранения и получают медицинскую помощь. Спасатели эвакуировали 12 человек, заблокированных в квартирах.

Взрывная волна и обломки повредили многоквартирные дома, а по одному адресу загорелись пять автомобилей. В другой пятиэтажке повреждены две квартиры и выбиты окна, пожара не возникло. Спасатели обследовали территории в поисках пострадавших.

Число пострадавших уточняется, на местах работали все экстренные службы города.

Последствия атаки на Запорожье / ГСЧС

Напомним, накануне российский FPV-дрон атаковал здание Запорожского областного совета, попав непосредственно в герб на фасаде. В результате удара возникло задымление, однако пожара удалось избежать. Сооружение получило точечные повреждения, к счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, известно, что Россия продолжает наносить удары по мостам в Запорожье. Местные власти рассматривают варианты об альтернативных маршрутах для транспорта.