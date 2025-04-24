Как бы часто Владимир Путин не рассказывал об "эффективности российской ПВО", но на самом деле это не так. Генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил 24 Каналу, что Украина уже давно может обходить средства защиты противника.

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Как удалось нанести удар

В Кремле убеждают, что якобы имеют тысячи новейших систем ПВО, которые разместили на всей территории России, возле всех важных объектов. Но страна-агрессор не имеет высокоточных компонентов, которые могли бы заранее идентифицировать цели и их сбивать.

Объектов есть тысячи, но по каждому из них мы привлекаем систему, которая разбалансирует ПВО России, отвлекает. С помощью РЭБ и других систем мы дезориентируем противовоздушную оборону врага,

– отметил Николай Маломуж.

Тогда наши ударные группы, которые являются чрезвычайно мощными и переносят большой заряд, могут нанести удар. То есть это не простая комбинация, а целая система, которая должна дезориентировать противника, отвлечь внимание от наших дронов на другие объекты.

Россиянам очень сложно этому противостоять, потому что их ПВО работает только по некоторым направлениям. Например, защищает Москву, Санкт-Петербург и еще несколько важных участков. К слову, Крымский мост имел 5 систем защиты, но Украине удалось их обойти.

Какую операцию можно провести с ракетами Taurus

Если Украина все-таки получит ракеты Taurus, то сможет наносить комплексные удары. У нас есть надводные, подводные дроны, есть другое оружие, которое можно эффективно использовать.

Это могут быть комплексные удары по мосту и паромных переправах. Тогда им ничего не поможет. Когда мы будем заходить в Крым, нам надо будет полностью перекрыть Крымский мост,

– подчеркнул экс-руководитель разведки.

Также важными будут удары по аэродромам, пусковых установках. Разместить там свои новые стратегические средства россияне не смогут. Так что, говорится о большой операции стратегического уровня.

Бежать из Крыма российские военные не смогут, потому что не будет куда, поэтому врага будут ждать настоящие неприятности.

Заметим, министр обороны Германии Борис Писториус скептически высказался о возможности предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он опроверг, что был сторонником предоставления такого оружия и добавил, что по этому поводу есть много аргументов как "за", так и "против".