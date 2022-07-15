Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. Как он отметил, апеллируя к информации, предоставленной нашими военными, российские оккупанты пытаются уничтожить технику, оставшуюся после них на острове Змеиный.

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оккупанты хотят что-то доказать

Наверное, чтобы мы не нашли там чего-нибудь интересного. Думаю, это демонстрация "контроля", что якобы они (российские оккупанты – 24 канал) могут контролировать процессы, происходящие на острове Змеиный,

– заявил Братчук.

По его мнению, это очень пустая забава российских захватчиков. Как пояснил спикер, у украинской стороны есть полный огневой контроль за островом, поэтому ни один вражеский десант там высадиться не может.

Кроме того, по словам Братчука, также туда не могут дойти и российские корабли. Однако, как он подчеркнул, так оккупанты пытаются нам показать, что якобы они нас "достанут".

Временное явление

Братчук подчеркнул, что в российской армии происходит много таких "интересных вещей". Он отметил, что военные страны-агрессора действуют вопреки логике и здравому смыслу.

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"Удар по острову Змеиный – это попытка показать, что они (российские оккупанты – 24 канал) там якобы еще присутствуют, хотя бы такими огненными налетами. Однако, думаю, что это временное явление", – заявил Братчук.

Братчук прокомментировал удар оккупантов по острову Змеиный: смотрите видео



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