Враг изменил тактику, начинает атаковать со стратегической авиации, – Одесская ОВА

Сегодня, 29 июня, российские агрессоры снова пытались атаковать Одессу. Из акватории Черного моря они выпустили на город ракету Х-22, однако украинским силам ПВО удалось ее уничтожить.

Ударили из стратегической авиации

Уже подтверждена информация, что удар нанесли с помощью вражеской стратегической авиации. Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

К слову Россияне с Черного моря снова нанесли удар по Одессе: ракету Х-22 уничтожила ПВО

Он отметил, что такие действия России показывают, что сейчас враг сменил тактику и начинает атаковать именно с самолетов стратегической авиации.

"Именно этот тип ракет был в Кременчуге. И Одессу уже не впервые пытаются ударить именно ракетами Х-22 и другими модификациями, чаще всего Х-59 и более современной Х-101", – рассказал Братчук.

Он пояснил, что стратегическая авиация может вылетать из глубины территории России, поскольку имеет определенную подлетную зону. Конечно, захватчики пытаются не входить в воздушное пространство, где ПВО Украины может атаковать носителя ракеты.

Это называется "стрелять из-за угла" – действовать так, как действует обычно страна-террорист, страна-агрессор,

– заявил спикер Одесской ОВА.

Угроза ракетных ударов сохраняется

Сергей Братчук добавил, что в последние дни интенсивность обстрелов Одесской области растет, фактически они происходят каждый день. Пока вероятность нанесения ракетных ударов не просто высока, а сверхвысока.

Так, вчера также был нанесен ракетный удар по Одесской области. На черноморское побережье области прилетели 5 ракет. "Повезло", что ударили именно по береговой зоне, так что пострадавших и разрушений нет. Ведь люди соблюдают правила безопасности и нет массовых скоплений.

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"Это акты терроризма, террористические атаки, потому что это – давление на население, откровенные убийства мирных людей, атаки на жилые районы. Здесь уже даже не идет речь об объектах инфраструктуры, хотя министерство позора, оно же министерство обороны России, конечно, утверждает совсем другое", – продолжил Братчук.

Он добавил, что не удивится, если после сегодняшнего удара россияне в пропагандистских новостях сообщат, что целили в очередную базу наемников или попали в какую-то технику. Ведь информационная борьба продолжается, а российские подразделения информационно-психологических спецопераций активно работают и рассказывают о химических угрозах, биологических терактах и других провокациях с украинской стороны. Так они готовят себе информационное алиби, это и есть сегодняшняя тактика врага.

Сергей Братчук рассказал о ситуации в Одесской области: смотрите видео