В Харькове россияне нанесли удар по торговому центру: на месте возник пожар, есть пострадавшие

Утром 30 октября российские войска нанесли удар с помощью реактивного беспилотника по Киевскому району Харькова. Вражеский удар пришелся на здание торгового центра, на месте происшествия вспыхнул пожар.

О ситуации в городе сообщил Игорь Терехов.

Что известно о последствиях удара по Харькову?

Экстренные службы оперативно выехали на место происшествия для ликвидации возгорания и выяснения последствий атаки. В настоящее время продолжается проверка информации о возможных пострадавших и масштабах повреждений гражданского объекта.

По уточненным данным, эпицентром удара стало здание одного из городских торговых центров, где сразу после взрыва вспыхнул сильный пожар.

По состоянию на 10.00 известно о двух пострадавших.

Специалисты документируют факт очередного военного преступления и устанавливают технические характеристики примененного врагом реактивного дрона.

Что было известно ранее?

Напомним, как ранее сообщалось на нашем сайте, утром 30 октября оккупанты также провели атаку на Киев беспилотниками, в результате чего в Оболонском районе столицы возник пожар.

Также вечером 29 октября враг ударил баллистикой, из-за чего в Дарницком районе горели складские помещения и кровля недействующего здания. В Днепровском районе загорелись обломки ракеты во дворе жилого комплекса, а взрывная волна выбила окна в доме. К сожалению, известно об одной жертве атаки.