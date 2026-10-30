В Харькове россияне нанесли удар по торговому центру: на месте возник пожар, есть пострадавшие
Утром 30 октября российские войска нанесли удар с помощью реактивного беспилотника по Киевскому району Харькова. Вражеский удар пришелся на здание торгового центра, на месте происшествия вспыхнул пожар.
О ситуации в городе сообщил Игорь Терехов.
Что известно о последствиях удара по Харькову?
Экстренные службы оперативно выехали на место происшествия для ликвидации возгорания и выяснения последствий атаки. В настоящее время продолжается проверка информации о возможных пострадавших и масштабах повреждений гражданского объекта.
По уточненным данным, эпицентром удара стало здание одного из городских торговых центров, где сразу после взрыва вспыхнул сильный пожар.
По состоянию на 10.00 известно о двух пострадавших.
Специалисты документируют факт очередного военного преступления и устанавливают технические характеристики примененного врагом реактивного дрона.
Что было известно ранее?
Напомним, как ранее сообщалось на нашем сайте, утром 30 октября оккупанты также провели атаку на Киев беспилотниками, в результате чего в Оболонском районе столицы возник пожар.
Также вечером 29 октября враг ударил баллистикой, из-за чего в Дарницком районе горели складские помещения и кровля недействующего здания. В Днепровском районе загорелись обломки ракеты во дворе жилого комплекса, а взрывная волна выбила окна в доме. К сожалению, известно об одной жертве атаки.