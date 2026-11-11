В Чернигове частично приостановили работу автобусных маршрутов после атаки России

Вечером 10 ноября в Чернигове российские войска нанесли удар по району Новой Подусовки и повредили пассажирский транспорт. Из-за атаки в городе временно приостановили работу сразу трех популярных автобусных маршрутов.

О последствиях вражеского обстрела сообщил Черниговский городской совет.

Какие автобусы не будут курсировать в Чернигове?

Российские войска нанесли удар по району Новой Подусовки в Чернигове 10 ноября около 23:05. В результате атаки были повреждены автобусы одного из предприятий, осуществляющего городские пассажирские перевозки.

В связи с этим городские власти приняли решение временно приостановить работу трех маршрутов:

№ 24;

№ 24А;

№25.

В то же время на маршрутах №25А и №33 планируется запустить автобусы, не пострадавшие в результате атаки. В настоящее время городской совет уточняет, сколько единиц транспорта смогут выйти на линии и по какому графику они будут курсировать.

Напомним, в ночь на 7 ноября российские войска провели атаку на Чернигов реактивными дронами, в результате чего город полностью осталось без электроснабжения. В Чернигове не было света, поэтому движение электрического общественного транспорта приостановили.

В "Черниговоблэнерго" сообщили, что в результате российской атаки был поврежден объект электроснабжения. Без света остались около 150 тысяч абонентов в Корюковском и Черниговском районах, а также в Чернигове и Славутиче. Энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение потребителей, однако восстановительные работы еще продолжаются.

Ночью и утром Воздушные силы предупреждали о движении реактивных дронов в направлении Черниговской области.