Об этом отметила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в комментарии УП. Напомним, что Россия днем 3 сентября ударила по меньшей мере двумя баллистическими ракетами по Полтаве. Было попадание по территории Института связи и соседней больницы.

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Воздушные силы напомнили о коварстве баллистического вооружения противника

Тревога была объявлена, но, к сожалению, даже для Полтавской области, время реагирования на угрозу – очень короткое, буквально считанные минуты. Баллистика, особенно для прифронтовых регионов, – это чрезвычайно опасно. "Искандер М", "Кинжал", С300/400 (летит по баллистической траектории – 24 Канал), любая баллистика летит очень быстро,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что как только Воздушные силы имеют информацию разведки об осуществлении врагом пусков ракет, или даже, что такой удар планируется, они сразу сообщают и тогда объявляется воздушная тревога.

В Воздушных силах еще раз подчеркнули и попросили всех соблюдать протоколы безопасности и "реагировать на сигналы воздушной тревоги, беречь жизнь свою и своих близких".