На базе отдыха во время вражеского удара находилось много людей, рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. Из-за этого атака россиян унесла жизни 5 человек, еще 16 человек получили ранения.

Важно Атака на Харьковщину: россияне убили женщину, которая была на седьмом месяце беременности

Не было никаких военных

База отдыха расположена в близком пригороде Харькова – в селе Черкасская Лозовая Малоданиловской громады Харьковской области. Около 11:00 в полицию поступило сообщение о вражеском ударе. Однако через 20 минут россияне снова нанесли удар по той же улице, где расположена база отдыха.

Оккупанты совершили атаку ракетой "Искандер-М". Она попала в берег реки Лозовенька – на расстоянии 3 метров от летней площадки базы отдыха. Именно там погибли три человека – двое мужчин и женщина, которая была на 7 месяце беременности.

Женщина, которой удалось выжить во время удара, рассказала, что именно она пыталась спасти беременную после атаки.

Вытащила беременную, а у нее уже пульса не было. Только покажите это. Сколько я буду жить, столько буду проклинать этих тварей. Вы даже представить не можете, что это. Здесь дети наши бегали, здесь мы выросли все,

– сказала она, еле сдерживая эмоции.

Женщина добавила, что на территории базы отдыха не было никаких военных – только мирное население.

Рядом от удара погибли еще двое мужчин. Одного из них выбросило в воду. Второй во время атаки рыбачил на берегу.

Жена одного из погибших мужчин сказала, что после первого прилета пыталась позвонить мужу, а во время второго удара сама получила ранение.

Набрала, а он уже вне зоны досягаемости. Второй прилет, и все. Меня тут ударило. Кровь течет. Я растерялась. Не знаю, что я делала,

– рассказала шокированная женщина.

Кроме того, исчез сотрудник базу отдыха, который может быть еще одной жертвой трагедии.

Запускают еще и КАБы

В результате атаки также получили ранения 16 человек, 8 из которых находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших также есть 8-летний ребенок. В частности были травмированы работник полиции и фельдшер "скорой". Они оказывали помощь пострадавшим после первого удара. Во время повторной атаки и они получили ранения.

Сразу после ударов на месте работали спасатели, правоохранители и все соответствующие службы. Однако их работа была значительно затруднена из-за постоянных сообщений о возможных запусках КАБов.

База отдыха в Харьковской области, которая подверглась атаке "Искандеров" / Фото 24 Канал

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