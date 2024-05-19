На базе отдыха во время вражеского удара находилось много людей, рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. Из-за этого атака россиян унесла жизни 5 человек, еще 16 человек получили ранения.
Важно Атака на Харьковщину: россияне убили женщину, которая была на седьмом месяце беременности
Не было никаких военных
База отдыха расположена в близком пригороде Харькова – в селе Черкасская Лозовая Малоданиловской громады Харьковской области. Около 11:00 в полицию поступило сообщение о вражеском ударе. Однако через 20 минут россияне снова нанесли удар по той же улице, где расположена база отдыха.
Оккупанты совершили атаку ракетой "Искандер-М". Она попала в берег реки Лозовенька – на расстоянии 3 метров от летней площадки базы отдыха. Именно там погибли три человека – двое мужчин и женщина, которая была на 7 месяце беременности.
Женщина, которой удалось выжить во время удара, рассказала, что именно она пыталась спасти беременную после атаки.
Вытащила беременную, а у нее уже пульса не было. Только покажите это. Сколько я буду жить, столько буду проклинать этих тварей. Вы даже представить не можете, что это. Здесь дети наши бегали, здесь мы выросли все,
– сказала она, еле сдерживая эмоции.
Женщина добавила, что на территории базы отдыха не было никаких военных – только мирное население.
Рядом от удара погибли еще двое мужчин. Одного из них выбросило в воду. Второй во время атаки рыбачил на берегу.
Жена одного из погибших мужчин сказала, что после первого прилета пыталась позвонить мужу, а во время второго удара сама получила ранение.
Набрала, а он уже вне зоны досягаемости. Второй прилет, и все. Меня тут ударило. Кровь течет. Я растерялась. Не знаю, что я делала,
– рассказала шокированная женщина.
Кроме того, исчез сотрудник базу отдыха, который может быть еще одной жертвой трагедии.
Запускают еще и КАБы
В результате атаки также получили ранения 16 человек, 8 из которых находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших также есть 8-летний ребенок. В частности были травмированы работник полиции и фельдшер "скорой". Они оказывали помощь пострадавшим после первого удара. Во время повторной атаки и они получили ранения.
Сразу после ударов на месте работали спасатели, правоохранители и все соответствующие службы. Однако их работа была значительно затруднена из-за постоянных сообщений о возможных запусках КАБов.
База отдыха в Харьковской области, которая подверглась атаке "Искандеров" / Фото 24 Канал
Больше об атаке на базу отдыха в Харьковской области
- Россияне утром 19 мая ударили по территории, где отдыхали люди, в селе Черкасская Лозовая в Харьковской области.
- Враг нанес 2 удара ракетами "Искандер-М" в течение 20 минут. Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он подчеркнул, что враг снова применил тактику "двойных ударов". Она направлена на "уничтожение мирных людей, медиков и спасателей".
- Кроме того, днем 19 мая оккупанты ударили по центральной части Харькова – вблизи парковой зоны, где также отдыхают горожане. Еще одно попадание произошло на кладбище. По предварительной информации, россияне применили КАБы.
- Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в результате атаки есть пострадавшие. В частности женщина испытала острую реакцию на стресс.