На базі відпочинку під час ворожого удару перебувало багато людей, розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. Через це атака росіян забрала життя 5 людей, ще 16 осіб зазнали поранень.

Важливо Атака на Харківщину: росіяни вбили жінку, яка була на сьомому місяці вагітності

Не було жодних військових

База відпочинку розташована у близькому передмісті Харкова – у селі Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківської області. Близько об 11:00 до поліції надійшло повідомлення про ворожий удар. Проте за 20 хвилин росіяни знову завдали удару по тій самій вулиці, де розташована база відпочинку.

Окупанти здійснили атаку ракетою "Іскандер-М". Вона влучила у берег річки Лозовенька – на відстані 3 метрів від літнього майданчика бази відпочинку. Саме там загинуло троє людей – двоє чоловіків та жінка, яка була на 7 місяці вагітності.

Жінка, якій вдалося вижити під час удару, розповіла, що саме вона намагалася врятувати вагітну після атаки.

Витягла вагітну, а в неї вже пульсу не було. Тільки покажіть це. Скільки я буду жити, стільки буду проклинати цих тварюк. Ви навіть уявити не можете, що це. Тут діти наші бігали, тут ми виросли всі,

– сказала вона, ледве стримуючи емоції.

Жінка додала, що на території бази відпочинку не було жодних військових – тільки мирне населення.

Поруч від удару загинули ще двоє чоловіків. Одного з них викинуло у воду. Другий під час атаки рибалив на березі.

Дружина одного із загиблих чоловіків сказала, що після першого прильоту намагалася подзвонити чоловіку, а під час другого удару сама зазнала поранення.

Набрала, а він вже поза зоною досяжності. Другий приліт, і все. Мене тут вдарило. Кров тече. Я розгубилась. Не знаю, що я робила,

– розповіла шокована жінка.

Крім того, зник співробітник базу відпочинку, який може бути ще однією жертвою трагедії.

Запускають ще й КАБи

Внаслідок атаки також зазнали поранень 16 людей, 8 з яких перебувають у важкому стані. Серед постраждалих також є 8-річна дитина. Зокрема були травмовані працівник поліції та фельдшер "швидкої". Вони надавали допомогу постраждалим після першого удару. Під час повторної атаки і вони зазнали поранень.

Одразу після ударів на місці працювали рятувальники, правоохоронці та всі відповідні служби. Проте їхня робота була значно ускладнена через постійні повідомлення про можливі запуски КАБів.

База відпочинку у Харківській області, яка зазнала атаки "Іскандерів" / Фото 24 Канал

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