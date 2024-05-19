На базі відпочинку під час ворожого удару перебувало багато людей, розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. Через це атака росіян забрала життя 5 людей, ще 16 осіб зазнали поранень.
Важливо Атака на Харківщину: росіяни вбили жінку, яка була на сьомому місяці вагітності
Не було жодних військових
База відпочинку розташована у близькому передмісті Харкова – у селі Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківської області. Близько об 11:00 до поліції надійшло повідомлення про ворожий удар. Проте за 20 хвилин росіяни знову завдали удару по тій самій вулиці, де розташована база відпочинку.
Окупанти здійснили атаку ракетою "Іскандер-М". Вона влучила у берег річки Лозовенька – на відстані 3 метрів від літнього майданчика бази відпочинку. Саме там загинуло троє людей – двоє чоловіків та жінка, яка була на 7 місяці вагітності.
Жінка, якій вдалося вижити під час удару, розповіла, що саме вона намагалася врятувати вагітну після атаки.
Витягла вагітну, а в неї вже пульсу не було. Тільки покажіть це. Скільки я буду жити, стільки буду проклинати цих тварюк. Ви навіть уявити не можете, що це. Тут діти наші бігали, тут ми виросли всі,
– сказала вона, ледве стримуючи емоції.
Жінка додала, що на території бази відпочинку не було жодних військових – тільки мирне населення.
Поруч від удару загинули ще двоє чоловіків. Одного з них викинуло у воду. Другий під час атаки рибалив на березі.
Дружина одного із загиблих чоловіків сказала, що після першого прильоту намагалася подзвонити чоловіку, а під час другого удару сама зазнала поранення.
Набрала, а він вже поза зоною досяжності. Другий приліт, і все. Мене тут вдарило. Кров тече. Я розгубилась. Не знаю, що я робила,
– розповіла шокована жінка.
Крім того, зник співробітник базу відпочинку, який може бути ще однією жертвою трагедії.
Запускають ще й КАБи
Внаслідок атаки також зазнали поранень 16 людей, 8 з яких перебувають у важкому стані. Серед постраждалих також є 8-річна дитина. Зокрема були травмовані працівник поліції та фельдшер "швидкої". Вони надавали допомогу постраждалим після першого удару. Під час повторної атаки і вони зазнали поранень.
Одразу після ударів на місці працювали рятувальники, правоохоронці та всі відповідні служби. Проте їхня робота була значно ускладнена через постійні повідомлення про можливі запуски КАБів.
Більше про атаку на базу відпочинку на Харківщині
- Росіяни вранці 19 травня вдарили по території, де відпочивали люди, в селі Черкаська Лозова у Харківській області.
- Ворог завдав 2 удари ракетами "Іскандер-М" впродовж 20 хвилин. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він підкреслив, що ворог знову застосував тактику "подвійних ударів". Вона спрямована на "знищення мирних людей, медиків та рятувальників".
- Крім того, вдень 19 травня окупанти вдарили по центральній частині Харкова – поблизу паркової зони, де також відпочивають містяни. Ще одне влучання відбулось на цвинтарі. За попередньою інформацією, росіяни імовірно застосували КАБи.
- Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, внаслідок атаки є постраждалі. Зокрема жінка зазнала гостру реакцію на стрес.