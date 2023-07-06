Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, ночной атакой на Львов россияне хотели компенсировать свою слабость на фронте.

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"Здесь как раз логика есть. Это фиксация ненависти к нам. Они ненавидят Львов", – сказал Подоляк.

Очередной удар врага по Украине показал две вещи:

мы никогда не договоримся с Россией;

нет другого варианта сохранения украинской государственности, кроме продвижения вперед, уничтожая россиян.

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Россия пытается компенсировать свои поражения

Украинские военные неуклонно продвигаются, освобождая свои территории. В ответ россияне коварно бьют по мирным людям.

"Путин использует террористический метод как любой слабый человек, чтобы компенсировать свою слабость", – отметил Подоляк.

Россияне ударили по Львову: основное