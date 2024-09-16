Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Отмечают, что попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не произошло.

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Однако, ранения обломков привели к повреждениям и нанесли травмы женщине.

"К сожалению, в результате падения обломков сбитых целей ранена женщина. Она госпитализирована в одно из медучреждений области, оказывается вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

Последствия атаки на Киев

По состоянию на 8:30, по данным КГВА, в Киевской области известно о повреждении 5 автомобилей и 5 частных домов. В них выбиты двери, окна, посечены фасады и крыши.

В 4-х районах возникли возгорания травы и лесной подстилки. Сейчас все пожары ликвидированы.

Атака была массированной

Ранее Сергей Попко, начальник КМВА рассказал, что во время сегодняшней атаки на Киев российские ударные дроны направлялись с разных направлений и разными группами. Это уже 8-я атака за месяц. Она длилась около 3-х часов.

Как и во время предыдущих атак, враг использовал беспилотники типа "Шахед". Однако, в отличие от последних атак, эта была массированной. ПВО сбила в небе над столицей более двух десятков целей.

Всего в течение ночи силы украинские защитники неба уничтожили 53 из 56 БАЛА, запущенных из Курска и Ейска в России. Командование Воздушных сил уточнило, что значительная часть дронов летела именно на Киевщину.