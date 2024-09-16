Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Наголошують, що влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не сталось.

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Однак, радіння уламків призвели до пошкоджень та завдали травм жінці.

"На жаль, внаслідок падіння уламків збитих цілей поранена жінка. Її госпіталізовано в один із медзакладів області, надається вся необхідна допомога", – ідеться у повідомленні.

Наслідки атаки на Київ

Станом на 8:30, за даними КМВА, в Київській області відомо про пошкодження 5 автомобілів і 5 приватних будинків. В них вибиті двері, вікна, посічені фасади та дахи.

В 4-х районах виникли загорання трави та лісової підстилки. Наразі всі пожежі ліквідовано.

Атака була масованою

Раніше Сергій Попко, начальник КМВА розповів, що під час сьогоднішньої атаки на Київ російські ударні дрони прямували з різних напрямків і різними групами. Це вже 8-ма атака за місяць. Вона тривала близько 3-х годин.

Як і під час попередніх атак, ворог використовував безпілотники типу "Шахед". Однак, на відміну від останніх атак, ця була масованою. ППО збила у небі над столицею понад два десятки цілей.

Усього упродовж ночі сили українські захисники неба знищили 53 із 56 БаЛА, запущених із Курська та Єйська в Росії. Командування Повітряних сил уточнило, що значна частина дронів летіла саме на Київщину.