Об этом харьковский городской голова рассказал в эфире общенационального телемарафона. Терехов отметил, что эта нефтебаза располагается вблизи жилого микрорайона.
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Есть ли сейчас угроза для местных жителей
По словам городского головы Харькова, по состоянию на вечер на месте работали сотрудники ГСЧС и продолжали локализовать последствия возгорания.
Но сейчас местным жителям ничего не угрожает. Повторного возгорания, скорее всего, не будет,
– подчеркнул Терехов.
Также он добавил, что от нефтебазы фактически ничего не осталось. Там нет топлива, потому что оно все сгорело.
В то же время мэр Харькова отметил, что эта нефтебаза была частной, и никакого отношения к военным не имела. Относительно дефицита горючего, то в городе пока перебоев нет.
Люди сгорели заживо и дома в огне: главное об ударе "Шахедами" по Харькову 9 февраля
- Вечером 9 февраля россияне атаковали Харьков и область дронами-камикадзе. В областном центре три "Шахеда" попали в нефтебазу, в результате чего сгорели 15 частных домов.
- Кроме того, в смертельной огненной ловушке оказались 7 человек. В частности, погибли 3 ребенка: 4 и 7 лет и младенец, которому примерно 6 месяцев.
- Среди жертв семья прокурора Ольги Путяниной. Она вместе с детьми пыталась спастись в ванной – все время женщина прижимала младенца к груди. К сожалению, их не удалось спасти. Их тела так сильно обгорели – почти превратились в пепел – что младенца на месте опознать было невозможно.
- Также погибла пожилая пара – парализованный мужчина и женщина с инвалидностью. Погибшему мужчине было 66 лет, погибшей женщине – 65-лет.
- В Харькове 11 февраля объявили Днем траура по погибшим в результате этого удара.