Про це харківський міський голова розповів у ефірі загальнонаціонального телемарафону. Терехов зауважив, що ця нафтобаза розташовується поблизу житлового мікрорайону.
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Чи є зараз загроза для місцевих мешканців
За словами міського голови Харкова, станом на вечір на місці працювали співробітники ДСНС і продовжували локалізувати наслідки займання.
Але зараз місцевим мешканцям нічого не загрожує. Повторного загоряння, скоріше за все, не буде,
– наголосив Терехов.
Також він додав, що від нафтобази фактично нічого не лишилося. Там немає палива, бо воно все згоріло.
Водночас мер Харкова зауважив, що ця нафтобаза була приватною, і жодного стосунку до військових не мала. Щодо дефіциту пального, то в місті поки перебоїв немає.
Люди згоріли живцем і будинки у вогні: головне про удар "Шахедами" по Харкову 9 лютого
- Ввечері 9 лютого росіяни атакували Харків і область дронами-камікадзе. В обласному центрі три "Шахеди" влучили в нафтобазу, внаслідок чого згоріли 15 приватних будинків.
- Крім того, у смертельній вогняній пастці опинилися 7 людей. Зокрема, загинули 3 дитини: 4 і 7 років та немовля, якому приблизно 6 місяців.
- Серед жертв родина прокурорки Ольги Путяніної. Вона разом з дітьми намагалася врятуватися у ванній – увесь час жінка притискала немовля до грудей. На жаль, їх не вдалося врятувати. Їхні тіла так сильно обгоріли – майже перетворилися на попіл – що немовля на місці опізнати було неможливим.
- Також загинула літня пара – паралізований чоловік і жінка з інвалідністю. Загиблому чоловіку було 66 років, загиблій жінці – 65-років.
- У Харкові 11 лютого оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок цього удару.