"Мы работаем": львовская частная компания подверглась атаке "Шахедов"
Источник:"Файне Праздник - свет, звук, сцена"
В ночь на 19 июня россияне атаковали Украину "Шахедами", часть из которых попала в объекты на Западе Украины. Под удар попала и львовская частная компания.
В предприятии, чье имущество уничтожил российский ударный дрон, заявили, что работу они прекращать не собираются.
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Компания заявила, что не отменили ни одного заказа
Один из дронов-камикадзе залетел в Малехов Львовской общины и ударил там по территории предприятия "Файне Свято". Молодая и амбициозная команда свето- и звукотехников, пиротехников, дизайнеров и других специалистов агентства занимается организацией праздников.
Дорогие друзья и партнеры, клиенты нашей компании. Во время утренней атаки шахедами был поврежден офис компании, уничтожен бус и все офисное имущество. Однако мы работаем, не отменяем ни одного из проектов. Поэтому, чтобы предотвратить дезинформацию пишем этот пост. Вместе мы сила, вместе к победе! Слава Украине, честь и слава ВСУ!,
– заявили в компании.
Компания "Файне Свято" подверглась удару дронов / фото Файне Свято
Что известно о ночной атаке дронов
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в Малехове поврежден многоэтажный жилой дом и офисное здание. Было выбито 20 окон.
Ранения получил 70-летний мужчина-охранник. Его состояние медики оценили как средней тяжести.
- Также повреждено офисное помещение. В частном секторе выбиты окна в 5 зданиях.