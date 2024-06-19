Воздушные силы сообщали, что пуски ударных БпЛА происходили примерно с района аэродрома "Приморско-Ахтарск" на территории России.
Смотрите также Убытков на несколько миллионов, – руководитель института во Львове оценил последствия атаки "Шахедами"
Операторы "Шахедов" даже не пытались обмануть наше ПВО
После того, как беспилотники были запущены с мыса "Чауда", они двигались примерно одним курсом и в одном направлении. Часть дронов впоследствии свернула в Кировоградскую область и попала там по гражданской инфраструктуре.
Все остальные же БпЛА полетели через Херсонскую, Николаевскую и Винницкую области на Запад Украины. Пролетев Хмельницкую и Тернопольскую области "Шахеды", которым удалось уцелеть после ударов нашей ПВО, прорвались на Львовщину. Там они и нанесли удары. В общем дроны летели по довольно прямому маршруту.
Примерный маршрут "Шахедов" ночью 19 июня / Фото monitorwar
Что известно о ночной атаке
- Российские оккупанты в ночь на 19 июня атаковали энергетический объект в центральном регионе Украины.
- Мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что в Малехове львовской общины поврежден многоэтажный жилой дом и офисное здание.
- Кроме того он сообщал о разрушении Научно-исследовательского института во Львове.
- В целом Воздушные силы ВСУ сообщают о 19 уничтоженных дронах из 21 запущенного россиянами.