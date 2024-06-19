Воздушные силы сообщали, что пуски ударных БпЛА происходили примерно с района аэродрома "Приморско-Ахтарск" на территории России.

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Операторы "Шахедов" даже не пытались обмануть наше ПВО

После того, как беспилотники были запущены с мыса "Чауда", они двигались примерно одним курсом и в одном направлении. Часть дронов впоследствии свернула в Кировоградскую область и попала там по гражданской инфраструктуре.

Все остальные же БпЛА полетели через Херсонскую, Николаевскую и Винницкую области на Запад Украины. Пролетев Хмельницкую и Тернопольскую области "Шахеды", которым удалось уцелеть после ударов нашей ПВО, прорвались на Львовщину. Там они и нанесли удары. В общем дроны летели по довольно прямому маршруту.

Примерный маршрут "Шахедов" ночью 19 июня / Фото monitorwar

Что известно о ночной атаке