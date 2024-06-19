Повітряні сили повідомляли, що пуски ударних БпЛА відбувались приблизно з району аеродрому "Приморсько-Ахтарськ", що на території Росії.

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Оператори "Шахедів" навіть не намагались обдурити наше ППО

Після того, як безпілотники були запущені з мису "Чауда", вони рухались приблизно одним курсом та в одному напрямку. Частина дронів згодом звернула на Кіровоградщину і влучила там по цивільній інфраструктурі.

Всі інші ж БпЛА полетіли через Херсонщину, Миколаївщину та Вінниччину на Захід України. Пролетівши Хмельницьку та Тернопільську області "Шахеди", яким вдалось уціліти після ударів нашої ППО, прорвались на Львівщину. Там вони і завдали ударів. Загалом дрони летіли по доволі прямому маршруту.

Приблизний маршрут "Шахедів" уночі 19 червня / Фото monitorwar

Що відомо про нічну атаку