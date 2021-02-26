США атаковали проиранские позиции в Сирии. Указ об ударе отдал Джозеф Байден лично. Он хотел показать, что также может использовать силу, как и его предшественник – Дональд Трамп.

Такое мнение высказал эксперт по международной политике Илия Куса. Он отметил, что атака на проиранские позиции – попытка Байдена показать свой характер.

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"Это была попытка показать, что Байден не хуже, чем Трамп, который тоже бил по проиранских группировках. Байден хотел показать, что тоже так может сделать, что он не проиранский и не слаб. Он, как и Трамп, также может применить силу, если это необходимо", – отметил Куса.

Также он подчеркнул, что США хотели дать Ирану еще 2 сигнал. Он о том, что есть красная линия – жизнь американских служащих.

Мол, не трогайте их – и все будет хорошо,

– пояснил эксперт.

Он добавил, что авианалет не имеет непосредственного отношения к переговорам.

Что означает удар США по Сирии: видео

Авианалет США по проиранских позициях: коротко