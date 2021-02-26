США атакували проіранські позиції у Сирії. Указ про удар віддав Джозеф Байден особисто. Він хотів показати, що також може використати силу, як і його попередник – Дональд Трамп.

Таку думку висловив експерт з міжнародної політики Ілія Куса. Він зазначив, що атака на проіранські позиції – спроба Байдена показати свій характер.

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"Це була спроба показати, що Байден не гірший, ніж Трамп, який теж бив по проіранських угрупованнях. Байден хотів показати, що теж так може зробити, що він не проіранський і не слабкий. Він, як і Трамп, також може застосувати силу, якщо це потрібно", – зауважив Куса.

Також він наголосив, що США хотіли дати Ірану ще 2 сигнал. Він про те, що є червона лінія – життя американських службовців.

Мовляв, не чіпайте їх – і все буде добре,

– пояснив експерт.

Він додав, що авіаналіт не має безпосереднього стосунку до переговорів.

Що означає удар США по Сирії: відео

Авіаналіт США по проіранських позиціях: коротко