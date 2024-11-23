Ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян в разговоре с 24 Каналом подчеркнул, что ракеты Storm Shadow как раз предназначены для того, чтобы взрывать бункеры. По его словам, одна из функций этой ракеты – глубоко проникать и наносить максимальный ущерб.

Смотрите также Погибли сотни солдат КНДР и российский генерал: каковы последствия удара Storm Shadow по Курской области

О запасе бункеров российского диктатора

Хотя официального подтверждения со стороны Украины, что эти удары нанесли ВСУ, на данный момент нет, Асланян отметил, что Украина на верном пути и правильного применила это западное оружие. Он отметил, что на территории России огромное количество бункеров и главу Кремля стоит искать как можно дальше.

Дистанция от войны до Путина обычно 5 – 6 километров. Если Путина где-то надо искать, то вероятнее даже не на Валдае, а ближе к Северной Корее, потому что он все-таки трус. Бункеров у него множество. Россия всю жизнь рыла норы, окопывалась. У Путина запас бункеров рассчитан на 200 лет войны,

– озвучил Асланян.

Глава Кремля становится все более уязвимым

Выкуривать Путина из норы, по словам ведущего канала Ходорковский Live, будет крайне сложной задачей. Он привел пример Израиля, который уничтожает укрытия своих врагов. Асланян отметил, что это длительная кропотливая работа, хотя в случае с Израилем дистанция поражения его противника значительно ближе.

"Израиль ядерные иранские объекты равняет с землей, каких-то лидеров в чалмах с гранатометами ликвидирует, но все равно конца этому не видно. Поэтому охота с помощью Storm Shadow за бункерами Путина – это надолго. Но то, что она начата – это уже для Путина повод для волнения, потому что раньше он был неуязвимым, а теперь понемногу у него сокращается степень неуязвимости и уверенность в завтрашнем дне", – подытожил Асланян.

Напомним, недавно Украина получила разрешение на применение западного дальнобойного оружия по территории России. 20 ноября стало известно, что благодаря ракетам Storm Shadow мог быть поражен узел связи России в населенном пункте Марьино в Курской области.

Также сообщалось, что там может быть расположен подземный командный пункт армии России, где находились и северокорейские военные. В результате удара получили ранения 33 офицера, 18 – погибли, среди жертв есть и один российский генерал.