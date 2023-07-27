Удар в любой момент: в Воздушных Силах предупредили о риске повторной атаки
27 июля 2023, 12:29
В ОК "Юг" предостерегают, что в ближайшие дни захватчики могут повторить удары по Украине. В то же время в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в настоящее время около 20 воздушных целей врага находятся в воздухе.
Об этом 24 Каналу рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Он в очередной раз призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытии в случае опасности.
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