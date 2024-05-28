"УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете поможет "определиться" бизнесам, которые платят налоги в России

Фракция "УДАР Виталия Кличко" инициирует новые правила аренды земли бизнесом. При заключении договора аренды коммунальной земли предприниматели должны будут декларировать то, что они не платят налоги в России.

В случае обнаружения недостоверных данных договор аренды с такими лицами будет расторгнут. Соответствующий проект решения зарегистрирован в Киевском городском совете. Об этом сообщил сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец.

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"Платишь налоги в российский бюджет – не сможешь вести бизнес в Киеве. Конечно, выявление коллаборантов, которые финансируют российскую армию, – это дело прежде всего СБУ, но на уровне местного самоуправления мы должны сделать соответствующие шаги. В итоге у нашей команды из "УДАРа" появилась идея помочь таким "бизнесменам" определиться: зарегистрировали проект решения, запрещающего лицам, которые платят налоги в России, оформлять в аренду земельные участки коммунальной собственности в Киеве", – написал Дмитрий Белоцерковец.

Депутат отметил, что, несмотря на продолжающуюся третий год российскую агрессию, до сих пор есть "бизнесмены", которые пытаются работать и здесь, и в России.

Чего далеко ходить: даже депутат ВР, глава ВСК против Киева, "слуга народа" Виталий Безгин ходит под обвинением ГБР в ведении бизнеса с депутаткой-единоросской,

– привел пример Белоцерковец.

Что предлагает УДАР

УДАР предлагает аннулировать право пользования землей в столице тем бизнесам, которые платят налоги в российский бюджет.

Предлагается, чтобы желающие взять их (земельные участки, – 24 Канал) в аренду подавали в Департамент земельных ресурсов КГГА гарантийные письма об "отсутствии пребывания под прямым или опосредованным контролем физических или юридических лиц Российской Федерации". Если окажется, что кто-то из арендаторов соврал и платит налоги в России, его право на пользование коммунальными земельными участками будет аннулировано,

– подчеркнул Белоцерковец.

Таким образом плательщики налогов в российский бюджет не смогут работать в украинской столице, подчеркнул сопредседатель фракции УДАРа.

"Уверен, что людям, которые платят налоги в бюджет страны-врага, а, соответственно, спонсируют производство и закупку оружия, из которого он потом бьет по украинцам, нечего делать в Киеве", – резюмировал Белоцерковец.