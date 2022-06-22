Удар ВСУ по Змеиному был, и не один, и операция еще продолжается, – ОК "Юг"

Оперативное командование "Юг" подтвердило удары по позициям оккупантов на острове Змеиный. Враг понес значительные потери, однако операция продолжается.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что удар был не один.

Заметьте В ВСУ рассказали, во что именно удалось попасть на Змеином

Было несколько мощных ударов

Наталья Гуменюк отметила, что украинские войска нанесли несколько мощных ударов по острову Змеиный, где оккупанты разместили свою технику. Однако руководитель координационного центра подчеркнула, что происходит военная операция, требующая режима тишины.

Для того чтобы поддержать наших, скажу – удар все-таки был и был не один, но все это в рамках военной операции, требующей режима тишины,

– подчеркнула Гуменюк.

Кроме того, Гуменюк отметила, что Вооруженные Силы нанесли массированный удар по острову с применением разной силы.

Наталья Гуменюк отметила, что в результате удара серьезных поражений потерпели как личный состав оккупантов, так и вражеская техника. Например, вражеский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1" уничтожен полностью или по меньшей мере поврежден. Также существенные повреждения получила радиолокационная станция россиян. Другие данные по потерям россиян уточняют, а операция продолжается.

Однако руководитель Объединенного координационного штаба отметила, что жителей Одесской области, которые собственными ушами слышали взрывы при ударе по острову, беспокоили звуки. Поэтому Наталья Гуменюк подчеркнула, что если слышны взрывы и никаких сообщений об угрозе нет – это значит, что наши защитники и защитницы выполняют свою работу.

Удары по Змеиному: главное

ВСУ 20 июня мощно ударили по Змеиному. Украинским защитникам удалось ликвидировать много оккупантов. В то же время точное количество уничтоженных врагов пока неизвестно. Источники в разведке оценивают потери захватчиков как большие. Вероятно, ВСУ ударили по оккупантам артиллерийскими системами HIMARS.

А уже на следующий день, 21 июня, ВСУ снова ударили по Змеиному несколькими ракетами. Потери россиян после атаки еще подсчитываются, однако известно, что удалось попасть в "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику,

Стоит посмотреть – что Вооруженные Силы говорят об ударе по Змеиному: смотрите видео