Удар ВСУ по Змеиному: все оккупанты погибли, – журналист Цымбалюк
Источник:фейсбук Романа Цымбалюка
Вооруженные Силы Украины несколько дней назад нанесли удар по острову Змеиный, который временно оккупировали российские военные. По предварительной информации, все находившиеся там во время атаки россияне погибли.
Об этом сообщил в соцсетях журналист Роман Цымбалюк. Он отметил, что накануне удара с острова вывезли 8 военнослужащих – в временно оккупированный Крым.
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Российское командование знало об ударе – Цымбалюк
По словам одного из "эвакуированных", командование знало, что по острову может быть нанесен удар, однако никаких действий (кроме вывоза группы людей) не предпринимали, - написал журналист.
На Змеином, сообщает Цымбалюк, находились военнослужащие подразделений 1229 разведывательного центра (в/ч 53189, Севастополь) и 744 центра связи (в/ч 40136, Севастополь) Черноморского флота. В настоящее время их командование вооруженными силами России считает пропавшими без вести.
Что известно об ударе по Змеиному
Отметим, что об успешном ударе по Змеиному сообщили в оперативном командовании "Юг". Украинские военные рассказали, что они уничтожили 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием. Ликвидировали и 42 российских оккупантов.
У острова уничтожили 2 катера "Раптор"
Также 2 мая наши защитники изрядно поработали в акватории Черного моря. Они уничтожили 2 вражеских катера "Раптор". Эти успехи прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что уничтожение крейсера Москва доказало, что для наших военных нет ничего невозможного в Черном море.
Именно после потери Москвы ситуация для россиян сильно изменилась. Они боятся подходить кораблями на расстояние, с которого украинцы могут их "достать".
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Потери оккупантов: последние новости
- По состоянию на 3 мая украинские военные уничтожили 24 200 оккупантов.
- Утраты врага в технике:
– танков – 1064 единиц;
– боевых бронированных машин – 2567 единиц;
– артиллерийских систем –475 единиц;
– РСЗО – 162 единицы;
– средств ПВО – 80 единиц;
– самолетов – 194 единицы;
– вертолетов – 155 единиц;
– автомобильной техники и автоцистерн – 1843 единиц;
– кораблей/катеров – 10 единиц;
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 единица;
– специальной техники – 38 единиц;
– крылатых ракет – 84 единицы.
- Только через 2 дня украинские воины "приземлили" российских беспилотников на крупную сумму – 2 миллиона долларов.
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