Не было признаков защиты: OSINT-аналитики раскрыли детали удара по лодке "Варшавянка"

Украинские дроны взорвали российскую подводную лодку класса "Варшавянка". OSINT-специалисты отмечают, что атака явно стала неожиданной для россиян.

Об этом пишет 24 Канал. OSINT-аналитик H I Sutton рассказал детали удара по российской военно-морской базе.

Смотрите также Мощный взрыв и авария на "Байконуре": что скрывают россияне и смогут ли запускать людей в космос

Какие детали удара по российской военно-морской базе?

Аналитик подробно разобрал видео удара по подводной лодке проекта "Варшавянка" в Новороссийске, которое обнародовала Служба безопасности Украины.

Он подчеркнул, что атака явно стала неожиданной для россиян, ведь вход в гавань военно-морской базы оставался открытым. Кроме того, не было никаких признаков стрельбы или других защитных мер, которые бы свидетельствовали об обнаружении россиянами украинского морского дрона.

Вероятный путь, который должен был преодолеть украинский подводный беспилотник / Фото H I Sutton

Автор утверждает, что чтобы зайти в гавань базы, украинскому беспилотнику пришлось бы сначала приблизиться ко входу в нее с противоположной стороны, а затем совершить резкий маневр под острым углом, чтобы развернуться и нанести удар по одной из вероятно трех субмарин Варшавянка, пришвартованных на базе.

В телеграм-канале "Крымский ветер" заметили, что на последних спутниковых снимках Военной гавани Новороссийска подводная лодка была расположена так, что при ударе, вероятнее всего, пострадала корма судна.

OSINT-аналитики разобрали атаку на российскую лодку / Фото "Крымский ветер"

Кроме того, обломки от взрыва подводной лодки в Новороссийске могли задеть вторую "Варшавянку". На кадрах OSINT-анализа видно, что взрыв дрона был напротив корабельного винта и силовой установки. На 22 секунде видео происходит воспламенение топлива. На 27-й секунде видно, что осколки падают на корму другой подводной лодки "Варшавянка".

Что известно об ударе по лодке "Варшавянка"?