Про це пише 24 Канал. OSINT-аналітик H I Sutton розповів деталі удару по російській військово-морській базі.

Дивіться також Потужний вибух і аварія на "Байконурі": що приховують росіяни й чи зможуть запускати людей у космос

Які деталі удару по російській військово-морській базі?

Аналітик детально розібрав відео удару по підводному човну проєкту "Варшавянка" в Новоросійську, яке оприлюднила Служба безпеки України.

Він підкреслив, що атака вочевидь стала неочікуваною для росіян, адже вхід у гавань військово-морської бази залишався відкритим. Крім того, не було жодних ознак стрільби чи інших захисних заходів, які б свідчили про виявлення росіянами українського морського дрона.

Ймовірний шлях, який мав подолати український підводний безпілотник / Фото H I Sutton

Автор стверджує, що щоб зайти в гавань бази, українському безпілотнику довелося б спочатку наблизитися до входу в неї з протилежного боку, а потім здійснити різкий маневр під гострим кутом, щоб розвернутися і завдати удару по одній із ймовірно трьох субмарин Варшавянка, пришвартованих на базі.

У телеграм-каналі "Кримський вітер" зауважили, що на останніх супутникових знімках Військової гавані Новоросійська підводний човен був розташований так, що при ударі, найімовірніше, постраждала корма судна.

OSINT-аналітики розібрали атаку на російський човен / Фото "Кримський вітер"

Крім того, уламки від вибуху підводного човна в Новоросійську могли зачепити другу "Варшавянку". На кадрах OSINT-аналізу видно, що вибух дрона був навпроти корабельного гвинта і силової установки. На 22 секунді відео відбувається займання палива. На 27-й секунді видно, що осколки падають на корму іншого підводного човна "Варшавянка".

Що відомо про удар по човну "Варшавянка"?