В "УДАРе Виталия Кличко" обнародовали трогательное видео, где призывают поддерживать друг друга

В "УДАРе Виталия Кличко" призвали украинцев поддерживать друг друга во время войны.

Трогательное видео обнародовали на странице партии.

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Путин уничтожает наши города, убивает наших людей, разделяет семьи и забирает наши дома. Но он не может отнять нашу свободу, наши души и сердца. В этих ужасающих условиях поддержка нужна каждому. Заботьтесь о тех, кто рядом. Близких или незнакомцах. Не имеет значения. Поделитесь тем, что есть. Скажите хорошее слово. Просто обнимите. Добро восторжествует. Украина победит, потому что мы вместе,

– говорится в видео.

Лидер УДАРа Виталий Кличко вместе с братом Владимиром в конце ролика уверяют, что Украина победит именно благодаря единству граждан.

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