Об этом написал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, добавив несколько фото, подтверждающих преступления России против мирного населения Украины.
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Обстреливать населенные пункты из "Ураганов"
Под обстрел попали два населенных пункта – Большая Костромка и Малая Костромка. Резниченко напоминает, что это уже шестой обстрел общины в сутки.
К счастью, местных жителей не задело. Этого не скажешь об их домах. В результате обстрелов во многих из них выбиты окна, кое-где снаряды пробили крышу.
Последствия обстрелов Днепропетровщины / Фото телеграмм Валентин Резниченко
Последствия обстрелов Днепропетровской области / Фото телеграмм Валентин Резниченко
Последствия обстрелов Днепропетровской области / Фото телеграм Валентин Резниченко
Обстрелы Днепропетровской области усиливаются
- Напомним, об обстреле Днепропетровской области сообщили сегодня утром. Резниченко отметил, что оккупанты обстреляли из "Градов" Великую Костромку и Марьянское. Задело гражданскую инфраструктуру и хозяйственные здания.
- Позже председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что россияне также попали в одно из сел в Великомихайловской территориальной общине.
- Кроме этого, российские ракеты попали в здание заброшенного завода в Днепропетровской области.
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