Об этом написал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, добавив несколько фото, подтверждающих преступления России против мирного населения Украины.

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Обстреливать населенные пункты из "Ураганов"

Под обстрел попали два населенных пункта – Большая Костромка и Малая Костромка. Резниченко напоминает, что это уже шестой обстрел общины в сутки.

К счастью, местных жителей не задело. Этого не скажешь об их домах. В результате обстрелов во многих из них выбиты окна, кое-где снаряды пробили крышу.



Последствия обстрелов Днепропетровщины / Фото телеграмм Валентин Резниченко



Последствия обстрелов Днепропетровской области / Фото телеграмм Валентин Резниченко

Последствия обстрелов Днепропетровской области / Фото телеграм Валентин Резниченко

Обстрелы Днепропетровской области усиливаются

Напомним, об обстреле Днепропетровской области сообщили сегодня утром. Резниченко отметил, что оккупанты обстреляли из "Градов" Великую Костромку и Марьянское. Задело гражданскую инфраструктуру и хозяйственные здания.

Позже председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что россияне также попали в одно из сел в Великомихайловской территориальной общине.

Кроме этого, российские ракеты попали в здание заброшенного завода в Днепропетровской области.

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