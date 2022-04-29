Про це написав очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, додавши кілька фото, які засвідчують злочини Росії проти мирного населення України.
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Обстрілювати населені пункти із "Ураганів"
Під обстріл потрапило два населені пункти – Велика Костромка та Мала Костромка. Резніченко нагадує, що це вже шостий обстріл громади за добу.
На щастя, місцевих жителів не зачепило. Цього не скажеш про їхні домівки. Внаслідок обстрілів у багатьох із них вибиті вікна, подекуди снаряди пробили дах.
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини / Фото телеграм Валентин Резніченко
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини / Фото телеграм Валентин Резніченко
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини / Фото телеграм Валентин Резніченко
Обстріли Дніпропетровщини посилюються
- Нагадаємо, про обстріл Дніпропетровщини повідомили сьогодні уранці. Резніченко відмітив, що окупанти обстріляли із "Градів" Велику Костромку та Мар'янське. Зачепило цивільну інфраструктуру та господарчі будівлі.
- Пізніше голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що росіяни також поцілили в одне із сіл у Великомихайлівській територіальній громаді.
- Окрім цього російські ракети влучили в будівлю покинутого заводу на Дніпропетровщині.
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