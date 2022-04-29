Про це написав очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, додавши кілька фото, які засвідчують злочини Росії проти мирного населення України.

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Обстрілювати населені пункти із "Ураганів"

Під обстріл потрапило два населені пункти – Велика Костромка та Мала Костромка. Резніченко нагадує, що це вже шостий обстріл громади за добу.

На щастя, місцевих жителів не зачепило. Цього не скажеш про їхні домівки. Внаслідок обстрілів у багатьох із них вибиті вікна, подекуди снаряди пробили дах.



Наслідки обстрілів Дніпропетровщини / Фото телеграм Валентин Резніченко



Наслідки обстрілів Дніпропетровщини / Фото телеграм Валентин Резніченко



Наслідки обстрілів Дніпропетровщини / Фото телеграм Валентин Резніченко

Обстріли Дніпропетровщини посилюються

Нагадаємо, про обстріл Дніпропетровщини повідомили сьогодні уранці. Резніченко відмітив, що окупанти обстріляли із "Градів" Велику Костромку та Мар'янське. Зачепило цивільну інфраструктуру та господарчі будівлі.

Пізніше голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що росіяни також поцілили в одне із сіл у Великомихайлівській територіальній громаді.

Окрім цього російські ракети влучили в будівлю покинутого заводу на Дніпропетровщині.