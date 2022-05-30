Ударили по составу, детонировало час, – Арестович рассказал о 22 серии Чернобаевки

Россияне не устают ликвидировать свои силы в селе Чернобаевка. Такое впечатление, что враг просто нашел хорошее место для утилизации своих военных.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о том, что наши герои снова нанесли удар по силам врага вблизи Чернобаевки Херсонской области. Такое впечатление, что враг просто не умеет делать никаких выводов.

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Чернобаевка: 2 сезон, 1 серия

По словам Арестовича, возле Чернобаевки враг понес потери уже в 22-й раз. Он предложил открыть новый сезон, чтобы в первой была 21 серия.

Атаковали состав боеприпасов, взрывы раздавались час, так все детонировало,

– сказал советник руководителя ОП.

Также он отметил очень интересное движение подразделений ВСУ, пытающихся перерезать силы врага на Юге. Он сообщил, что наши герои пытаются отрезать российских оккупантов от поставок и возможности ухода сразу в двух направлениях.

"Это очень опасно для россиян, есть вклинение наших сил в районе Давидового Брода. Я бы не выдавал это за невероятную победу и не кричал, что наши вскоре уволят Новую Каховку. Это маленькое контрнаступление, там очень большое скопление российских сил, но российское командование должно уделять внимание этим перемещениям ВСУ», – рассказал Арестович.

Ситуация на Юге: последние новости

Наши храбрые воины пошли в контрнаступление в направлении Херсона. Враг долго готовился отражать атаки ВСУ, но его план провалился, и теперь российские солдаты бегут, есть информация о распространении паники среди подразделений орков.

На временно оккупированных территориях ситуация тяжелая, есть большие проблемы с продуктами, лекарствами и другим обеспечением. Враг продолжает терроризировать мирное население, в некоторых населенных пунктах отсутствуют вода, свет и электричество.

Война России с Украиной: коротко о главном

Российским оккупантам удалось прорваться в Северодонецк , продолжаются горячие бои на улицах города. Враг бросает большие силы на штурм и захват Луганской области.

Активные бои продолжаются и вокруг Лимана, есть вероятность, что в ороге удастся захватить населенный пункт.

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