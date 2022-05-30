Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповів про те, що наші герої знову завдали удару по силах ворога поблизу Чорнобаївки на Херсонщині. Таке враження, що ворог просто не вміє робити жодних висновків.

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Чорнобаївка: 2 сезон, 1 серія

За словами Арестовича, біля Чорнобаївки ворог зазнав втрат вже 22-й раз. Він запропонував відкрити новий сезон, щоб в першому була 21 серія.

Атакували склад боєприпасів, вибухи лунали годину, так все детонувало,

– сказав радник керівника ОП.

Також він відзначив дуже цікавий рух підрозділів ЗСУ, які намагаються перерізати сили ворога на Півдні. Він повідомив, що наші герої намагаються відрізати російських окупантів від постачання та можливості відходу одразу на двох напрямках.

"Це дуже небезпечно для росіян, є вклинення наших сил в районі Давидового Броду. Я б не видавав це за неймовірну перемогу і не кричав, що наші незабаром звільнять Нову Каховку. Це маленький контрнаступ, там дуже велике скупчення російських сил, але російське командування мусить приділяти увагу цим переміщенням ЗСУ", – розповів Арестович.

Ситуація на Півдні: останні новини

Наші хоробрі воїни пішли у контрнаступ в напрямку Херсона. Ворог довго готувався відбивати атаки ЗСУ, але його план провалився, і тепер російські солдати втікають, є інформація про поширення паніки серед підрозділів орків.

На тимчасово окупованих територіях ситуація важка, є великі проблеми з продуктами, ліками та іншим забезпеченням. Ворог продовжує тероризувати мирне населення, у деяких населених пунктах відсутні вода, світло та електрика.

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Російським окупантам вдалося прорватися у Сєвєродонецьк, тривають гарячі бої на вулицях міста. Ворог кидає великі сили на штурм та захоплення Луганської області.

Активні бої тривають і довкола Лиману, є ймовірність, що ворогу вдасться захопити населений пункт.

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