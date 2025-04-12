"И дальше будут пить шмурдяк": почему "рядовые россияне" не испытывают экономических проблем

Товары из Китая для россиян не могут подешеветь, потому что сейчас экономику "лихорадит" из-за действий Дональда Трампа. Мировая экономика находится в нестабильности.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. Он добавил, что цены на товары могут уменьшиться только при двух условиях: если есть большая конкуренция и если сырьевые ресурсы позволяют снизить себестоимость. Этого нет.

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"Поэтому россияне не будут платить меньше за китайские товары. Учитывая то, что сейчас будут перезагружаться кооперационные цепочки между многими странами, включая США и Евросоюзом, и придется быстро искать новых партнеров, то себестоимость товаров, очевидно, будет только расти", – сказал Буряченко.

Цены вырастут, но не везде

Политолог предположил, что впоследствии россияне за китайские товары будут платить еще дороже, чем раньше. Впрочем, рост цен на алкоголь вряд ли испугает россиян.

Они как пили какой-то там шмурдяк у себя, занимались самогоноварением – так и сейчас. Помните, как в свое время Шойгу сказал, что они пойдут в леса и будут есть ягоды? То, я думаю, время уже тренироваться жить в таких условиях,

– сказал Алексей Буряченко.

Он также отметил, что в Москве цены на продукты будут пытаться удержать любой ценой. Даже если за 1500 км от столицы начнутся беспорядки – еще не факт, что это будет иметь влияние. Однако россияне поймут: их деньги уже стоят меньше, и купить на них можно значительно меньше, чем раньше.

"И даже эта их "волшебная палочка" – китайские товары, которые заменяли американские и европейские – она становится все тоньше. За эти низкокачественные аналоги продукции Европы им придется платить гораздо больше", – добавил Буряченко.

Как таможенная политика Трампа повлияет на Китай

Политолог отметил, что хотя пошлины и были отсрочены Дональдом Трампом, однако заявление его спецпредставителя по таможенной стратегии Белого дома свидетельствует: Трамп не собирается сворачивать с избранного пути.

Трамп затормозил процесс только потому, что изменения были слишком стремительными. Кроме того, эти изменения могли не устраивать сами Соединенные Штаты. Но теперь, когда Трамп будет пытаться перенастроить каждую страну под свое видение и перезагрузить глобальные отношения, экономика так или иначе будет гибридизироваться. Она будет меняться.

Буряченко подытожил, что это повлияет на глобальные правила игры: конкуренцию, разделение труда. Китай, вероятно, будет вынужден искать новые рынки чтобы искать новые рынки, чтобы сохранить свой экспортно-импортный баланс.

